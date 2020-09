"W poniedziałek ambasadorowie państw członkowskich przy UE prawdopodobnie zdecydują o dodaniu do listy sankcyjnej 4 podmiotów i 2 osób odpowiedzialnych za zaangażowanie w budowę i wykorzystywanie połącznia infrastrukturalnego pomiędzy Rosją a anektowanym przez Rosję Półwyspem Krymskim" - powiedziało PAP źródło unijne.

Chodzi o most przez Cieśninę Kerczeńską, który łączy Rosję z zaanektowanym przez nią w 2014 roku Krymem. Zdaniem UE jego budowa przez Rosję po aneksji jest naruszeniem suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Most ogranicza przepływ statków przez Cieśninę Kerczeńską do portów ukraińskich na Morzu Azowskim.

10 września państwa UE przedłużyły sankcje wobec osób i podmiotów, które są odpowiedzialne za podważanie integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy o kolejne 6 miesięcy, do 15 marca 2021 r.

Sankcje przewidują zakaz podróżowania do UE, jak i zamrożenie aktywów. Dotyczą 175 osób i 44 podmiotów.

Restrykcje w formie zakazu wjazdu do UE oraz zamrożenia aktywów w związku m.in. z aneksją Krymu i celową destabilizacją Ukrainy, obejmują rosyjskich polityków i wojskowych oraz ukraińskich separatystów, odpowiedzialnych za podważanie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Jest wśród nich kilka osób z bliskiego otoczenia prezydenta Rosji Władimira Putina. Sankcje te obowiązują od marca 2014 roku i są przedłużane co pół roku.

Inne środki zastosowane przez UE w odpowiedzi na kryzys ukraiński obejmują sankcje gospodarcze względem określonych sektorów rosyjskiej gospodarki obowiązujące do 31 stycznia 2021 r. oraz sankcje z tytułu nielegalnego przyłączenia Krymu i Sewastopola ograniczające się do tych terytoriów i obowiązujące do 23 czerwca 2021 r.