16 sierpnia Ukraina otrzymała 100 tys. dawek szczepionki AstraZeneca od rządu Grecji, a 18 sierpnia 650 400 dawek tej szczepionki od Polski i 46 tys. dawek od Litwy w charakterze pomocy humanitarnej - napisał resort na Facebooku.

Reklama

Jak dodano, część tej dostawy będzie przeznaczona na zaszczepienie tych, którzy mają otrzymać drugą dawkę preparatu AstraZeneca, a reszta ma być rozdzielona pomiędzy centrami i punktami szczepień.

Transport ok. 650 tys. szczepionek przeciwko koronawirusowi wyjechał z Polski na Ukrainę we wtorek, zaś w środę odprawiono do tego kraju konwój z pomocą humanitarną. W 20 tirach jest m.in. kilkadziesiąt tysięcy litrów środków dezynfekcyjnych i kilka milionów maseczek ochronnych.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik powiedział, że przekazanie transportu z pomocą humanitarną nastąpi w najbliższy wtorek w Kijowie przez prezydenta Andrzeja Dudę, który od 22 do 24 sierpnia będzie przebywał z wizytą na Ukrainie. Jak podkreślił Ćwik, przekazanie sprzętu jest przejawem solidarności europejskiej realizowanej w regionie.

Dotychczas na liczącej ok. 41 mln mieszkańców Ukrainie przeciwko Covid-19 w pełni zaszczepionych zostało ok. 2,9 mln ludzi. Minionej doby w kraju zarejestrowano 1560 infekcji koronawirusem, a 32 zakażone osoby zmarły.