Rau został zapytany w środę na konferencji prasowej z dyrektorem wykonawczym WFP (Światowego Programu Żywnościowego) Davidem Beasleyem o to, dlaczego w sprawie myśliwców MiG-29 wydaliśmy stanowisko bez konsultacji z sojusznikami.

Reklama

"Polska jest wiarygodnym i odpowiedzialnym członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Razem z naszymi sojusznikami we wspólnocie transatlantyckiej reagujemy na agresję Rosji na Ukrainę, udzielając Ukrainie wszelkiej możliwej pomocy; takiej, jakiej udzielić możemy" - powiedział szef MSZ.

Reklama

"W kwestii, którą pan poruszył, działamy i będziemy działać także w porozumieniu z naszymi sojusznikami. W tej kwestii też nie zachodzi żadna różnica, gdy idzie o nasz dotychczasowy modus operandi" - dodał Rau.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken, składając wizytę w Europie, powiedział w niedzielę, że Stany Zjednoczone rozważają wysłanie samolotów do Polski, jeżeli Warszawa zdecyduje się przekazać myśliwce Ukrainie.

W reakcji na to szef polskiej dyplomacji podkreślił we wtorkowym oświadczeniu, że polskie władze są gotowe "niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MiG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki". "Jednocześnie Polska zwraca się do Stanów Zjednoczonych Ameryki o dostarczenie jej używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych" - wskazał Rau.

Jeszcze tego samego dnia rzecznik Pentagonu John Kirby odniósł się do polskiej oferty przekazania myśliwców. "Perspektywa myśliwców +w dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki+ startujących z bazy USA-NATO w Niemczech, by wyleciały w kontestowaną przestrzeń powietrzną (...) budzi poważne obawy dla całego Paktu Północnoatlantyckiego. Po prostu nie jest dla nas jasne, by istniało dla tego rzeczowe uzasadnienie" - oświadczył Kirby.

Dodał, że choć rozmowy z Polską i innymi sojusznikami na temat samolotów i związanych z nimi "trudnych wyzwań logistycznych" nadal trwają, to uważa, że polska propozycja jest nie do zaakceptowania.

Składający w środę wizytę w Wiedniu premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że decyzja o przekazaniu myśliwców MiG-29 Ukrainie leży dziś w rękach NATO i Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że decyzja ws. przekazania samolotów musi zostać podjęta jednomyślnie przez cały Pakt Północnoatlantycki.(PAP)

autor: Edyta Roś, Karol Kostrzewa