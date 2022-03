W komunikacie dodano, że należy podjąć wszelkie decyzje, aby zapobiec rozlaniu się na NATO wojny w Ukrainie.

Reklama

We wtorek rzecznik Pentagonu John Kirby, odnosząc się do polskiej oferty przekazania myśliwców NATO, powiedział, iż oddanie polskich MiG-ów do dyspozycji USA i ich start z bazy USA-NATO w Ramstein budzi poważne obawy dla całego Sojuszu Atlantyckiego.

W środę premier Mateusz Morawiecki wyjaśnia, że Polska nie zgodziła się, aby samodzielnie dostarczać Ukrainie samoloty, ponieważ musi to być decyzja całego NATO. (PAP)