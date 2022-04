"Nie przygotowujemy się do wizyty prezydenta na Ukrainie" – powiedziała Psaki, cytowana przez "New York Times".

W czwartek Biden wyraził gotowość do odwiedzenia Ukrainy, ale w ostatnich dniach kilkakrotnie już wyrażał taką wolę i sugerował, że nie pozwalają mu na to chroniące go służby.

Według amerykańskich mediów Biały Dom planuje wysłanie do Kijowa szefa Pentagonu Lloyda Austina lub szefa dyplomacji Antony'ego Blinkena.