Minister Buda podczas swojego wystąpienia wskazał, że po zakończeniu rosyjskiej agresji na Ukrainie wyzwaniem będzie odbudowa tego kraju po wojnie. "I to jest naprawdę wyzwanie, którego nie można przecenić. Im bardziej do tego systemowo podejdziemy, im bardziej tutaj wejdzie w to administracja po jednej i po drugiej stronie, tym lepiej dla przyszłego rozwoju zarówno Polski, jak i Ukrainy" - powiedział Buda.

Jak mówił, w biznesie ważne jest zaufanie. "Myślę, że nie ma wątpliwości, że między polskim narodem a ukraińskim zbudowaliśmy ogromne zaufanie, które będzie rzutowało na nasze relacje gospodarcze" - ocenił szef MRiT.

"Odbudowa Ukrainy to jest cel gospodarczy numer jeden dla całej Europy, jeśli nie świata, w najbliższym czasie" - podkreślił minister Buda.

W jego ocenie obecność Ukraińców w Polsce spowoduje zapotrzebowanie na usługi i produkty, "które z danego narodu pochodzą". "Naturalnym jest, że ukraińskie firmy będą się lokowały tutaj, odpowiadając na potrzeby spersonalizowane pod Ukraińców (...) w Polsce" - tłumaczył.

Powiedział, że ze stroną ukraińską będzie omawiana kwestia, jak w najbliższym czasie ma wyglądać wzajemna współpraca. "Polska może być takim hubem w transponowaniu i środków, i wsparcia, i odbudowy Ukrainy w najbliższym czasie" - dodał.

Przemawiający podczas forum ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca, podkreślił, że rosyjska agresja nie przeszkodzi przedsiębiorcom w utrzymywaniu i rozwijaniu relacji. "Gratuluję rządowi polskiemu, że udało się utrzymać na dość wysokim poziomie rozwój państwa i przy tym pomóc Ukraińcom, którzy są w biedzie" - mówił. Jak stwierdził, polskie władze są wzorem w zakresie udzielania pomocy dla innych państw.

Odnosząc się do współpracy gospodarczej między naszymi krajami, przypomniał, że w 2021 r. obroty handlowe przekroczyły 10 mld dol. "To jest potencjał do tego, by dążyć do jeszcze większego wzrostu" - wskazał. Zaznaczył, że bez pomocy polskich władz nie udało by się sprawnie wejść ukraińskim przedsiębiorcom na polski rynek.

Resort rozwoju i technologii poinformował, że tematem XV Międzynarodowego Forum "Polsko-Ukraińskie dni biznesowe" są aktualne kwestie polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej.