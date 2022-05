Szef MZ Adam Niedzielski i minister zdrowia Arabii Saudyjskiej Fahad bin Abdurrahman al-Jalajel rozmawiali w poniedziałek o pomocy dla walczącej Ukrainy w Genewie, gdzie trwa Światowe Zgromadzenie Zdrowia.

"Arabia Saudyjska poinformowała, że przekaże do państw graniczących z Ukrainą sprzęt wart ok. 10 mln dolarów. Do Polski ma trafić sprzęt za ponad 4 mln dolarów" – powiedział PAP Andrusiewicz.

Poinformował, że to kraje mają wskazać sprzęt, jaki przyda się przy leczeniu pacjentów z Ukrainy. "Arabia Saudyjska ma we współpracy z WHO przesłać sprzęt" – dodał.

Resort podał wcześniej na Twitterze informację o spotkaniu. "Minister @a_niedzielski rozmawia z ministrem zdrowia Arabii Saudyjskiej (Fahad bin Abdurrahman al-Jalajel) o pomocy walczącej Ukrainie. Arabia Saudyjska potwierdziła wsparcie sprzętowe dla polskich szpitali, które zajmują się leczeniem obywateli Ukrainy uciekających przed wojną" – przekazało MZ.

Od początku wojny funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,551 mln osób – podała w poniedziałek Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 20 tys. osób.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl