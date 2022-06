W piątek wicepremier i szef Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) Henryk Kowalczyk wraz z komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim uczestniczyli w konferencji prasowej dotyczącej Planu Stategicznego na lata 2023-2027. Urzędnicy zostali zapytani o możliwość transportu zboża z Ukrainy przez Polskę. Z powodu wojny porty na Morzu Czarnym są zablokowane, co uniemożliwia transport drogą morską.

Reklama

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk przypomniał, że oczekiwania Ukrainy dotyczące transportu zboża to "4-5 mln ton (miesięcznie - PAP)". "Musimy zdawać sobie sprawę, że Polska nie była technicznie przygotowana na takie ilości" - zaznaczył szef MRiRW. "W tej chwili trwają prace powiększające możliwość przepustowości przejść granicznych" - powiedział. Dodał, że postulowanej przez Ukrainę ilości "w najbliższych tygodniach takiej ilości nie osiągniemy".

Reklama

Kowalczyk zwrócił uwagę, że problemem jest inny rozstaw torów w Polsce i w Ukrainie. "Z tego (powodu) możemy - przy bardzo intensywnych pracach - dojść do ilości 1,5 mln ton miesięcznie w najbliższym czasie. Jeśli sytuacja będzie się utrzymywać, to w przeciągu kilku miesięcy możemy to powiększać" - mówił w piątek wicepremier i minister rolnictwa.

Szef MRiR odniósł się do czwartkowego spotkania z niemieckim ministrem rolnictwa Cemem Özdemirem, podczas którego rozmawiali m.in. o pomocy w eksporcie ukraińskiego zboża. "Zwracałem uwagę, że w tym momencie, najistotniejszą pomocą byłoby dostarczanie kontenerów do przewozu zbóż, bo wtedy jest to najprostszy system" - powiedział Kowalczyk. "Po pierwsze, załadowany kontener na Ukrainie, zaplombowany, mógłby być bardzo szybko, tranzytem, przewieziony przez Polskę - wyjaśnił minister rolnictwa.

"Niestety, ilość kontenerów w Polsce jest ograniczona (...). Dlatego (...) zarówno minister rolnictwa Niemiec, ale myślę, że także inne kraje europejskie, będą miały ten problem. Mam nadzieję, że w jakiejś możliwej ilości będą nas wspomagać. To jest taki najbardziej skuteczny, doraźny sposób i metoda pomocy" - ocenił.

Do problemu transportu zboża z Ukrainy odniósł się także komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. "Według ostatnich informacji płynących z Ukrainy, (...) ten eksport znacząco się zwiększył, zbliża się do 2 mln ton miesięcznie - w tempie (...0 więc to jest ogromny postęp , bo te ilości były wcześniej bardzo niewielkie, w setkach tysięcy mierzone" - przekazał.

Komisarz UE ds. rolnictwa przypomniał, że istnieje "platforma (...) wymiany informacji, koordynacji tych działań" i działa w Komisji Europejskiej "od kilku dosłownie dni". "Państwa członkowskie mogą się zgłaszać ze swoimi zapotrzebowaniami na niezbędny sprzęt, który ten eksport ułatwia. Jest wymiana informacji - to są szczegóły techniczne z jednej strony, z drugiej strony też jest kwestia bezpieczeństwa, nie o wszystkich szczegółach się mówi w takich przypadkach. Ale to jest akcja koordynowana w tej chwili przez Komisję Europejską. Solidarnościowe korytarze, wpisane w komunikat Komisji 12 maja i to już działa" - poinformował. (PAP)

autorka: Ewa Nehring