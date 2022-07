Kirby dodał, że nowy, szesnasty pakiet opiewa na 270 mln dolarów.

W jego skład wchodzą cztery wyrzutnie systemu artylerii rakietowej wysokiej mobilności HIMARS, 36 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155mm oraz 580 sztuk amunicji krążącej ("dronów-kamikaze") Phoenix Ghost. USA dotychczas wysłały Ukrainie 12 systemów HIMARS i 121 Phoenix Ghost. Drony, o wartości 100 mln dol., zostaną pozyskane dla Ukrainy bezpośrednio od producenta.

Kirby zapowiedział, że USA wkrótce ogłoszą kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy w "bliskiej przyszłości". Od 24 lutego Waszyngton ofiarował Ukrainie broń o wartości ok. 7,3 mld dolarów.

Przedstawiciel Białego Domu potwierdził również, że Pentagon prowadzi "wstępne" rozważania nad dostarczeniem Ukrainie amerykańskich myśliwców. Przestrzegł jednak, że nie stanie się to wkrótce.

"Trzeba myśleć o rzeczach takich jak szkolenia, konserwacja, utrzymanie, części zamienne. Do tego trzeba całego łańcucha dostaw, który dołączony jest do tych samolotów i to wszystko musi być uwzględnione" - powiedział Kirby.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)