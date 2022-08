„Przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji (Rosji) na kontrolowanym przez Ukrainę terytorium obwodu (ok. 2/3 obwodu donieckiego; pozostałą część Rosja okupowała od 2014 r. – PAP) mieszkało 1,67 mln mieszkańców. Obecnie ok. 350 tys. ludzi pozostało na terenie stanowiącym ok. 45 proc. terytorium obwodu. To znaczy, że trzy czwarte ludności, a przypominam, że jest to najgęściej zaludniony obwód Ukrainy, zostały ewakuowane w trakcie pełnoskalowej wojny, czyli w ciągu pół roku” – oznajmił w piątek Pawło Kyryłenko, szef władz obwodu, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Kyryłenko powiadomił, że wszystkie miasta regionu są ostrzeliwane, ale najtrudniejsza sytuacja jest w miejscowościach, które znajdują się na linii frontu. Zaprzeczył również, jakoby wojska rosyjskie częściowo okrążyły Awdijiwkę. Ta miejscowość, jak przypomniał, znajduje się przy linii frontu od 2014 r.

W ciągu minionej doby, podał Kyryłenko, w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęły trzy osoby i cztery zostały ranne.