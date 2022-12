Tysiące dronów Ukraina wykorzystuje do zabijania wroga, nakierowywania bomb i zbierania informacji. Od grudnia ukraińskie siły zbrojne z pomocą tych latających bezzałogowców pomagają rosyjskim żołnierzom w dezercji. Dron, podążając nad głową żołnierza, prowadzi go w stronę ukraińskich pozycji - pisze we wtorek amerykański dziennik "New York Times".

Twórcy tego pomysłu zainspirowali się opublikowanym w listopadzie nagraniem, na którym rosyjski żołnierz, poddając się, porzuca broń i z uniesionymi nad głową rękoma podąża za dronem prowadzącym go do oddziału ukraińskiego. Reklama Kilka tygodni później Sztag Generalny Ukrainy opublikował instrukcję filmową wyjaśniającą, jak rosyjscy żołnierzy mogą się poddać i opuścić swoje stanowisko z pomocą ukraińskiego drona. Metoda ta jest częścią szerszego programu "Chcę żyć", którym ukraińskie władze próbują przekonać żołnierzy wojsk agresora do dezercji. W ramach programu uruchomiono również linię telefoniczną, stronę internetową i kanał na Telegramie - wszystko to przeznaczone jest dla rosyjskich żołnierzy i ich rodzin. Reklama Trwają ataki rakietowe na Kijów. Rosyjska ofensywa jest mało prawdopodobna Zobacz również "Jednak, podobnie jak podczas I wojny światowej, poddanie się dziś na frontach Ukrainy jest jednym z najbardziej niebezpiecznych aktów" - zaznacza "NYT". "Front rozciąga się na odcinku setek kilometrów, ziemia pomiędzy dwiema stronami wojny pokryta jest okopami, polami minowymi, snajperami i jest niemal stale bombardowana" - wyjaśniono. Według armii ukraińskiej drony mają zminimalizować ryzyko towarzyszące dezercji. W nagraniu udostępnionym na platformach społecznościowych rosyjskim żołnierzom wyjaśnia się, że pierwszym krokiem musi być nawiązanie kontaktu z projektem "Chcę żyć", by otrzymać wszelkie instrukcje. Następnie żołnierz musi przybyć na wyznaczony punkt, czekać na drona i unieść ręce w geście poddania się. Dron będzie podążać nad głową żołnierza jego tempem i kierować go w stronę ukraińskich pozycji. Jeśli ulegnie awarii, żołnierz musi czekać na przybycie kolejnego. Andrij Jusow z ministerstwa obrony Ukrainy poinformował, że do programu "Chcę żyć" wpłynęło już 1,2 mln zapytań, z których większość nadeszła z Rosji. Kanał na Telegramie subskrybuje ponad 40 tys. użytkowników, z których większość mieszka w Rosji lub na obszarach Ukrainy kontrolowanych przez rosyjskie wojsko. (PAP) Reklama KOMPLET PODATKI 2023 Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet … Tylko teraz 469,00zł Przejdź do sklepu Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję