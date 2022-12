A co się pamięta w Ukrainie o Kozakach? To, co najważniejsze: dumni, odważni, nieznoszący obcego jarzma. Myślę, że tę część mitu nawet my po części uznajemy, bo przeniosła go tradycja romantyczna. Ale do sedna: jeżeli dzisiaj chcemy z Ukrainą pojednania, musimy uznać równoległość naszych historii. I obu języków. Musimy też przyswoić sobie prawdę, że potencjał ludnościowy obu państw jest zbliżony i że supremacjonizm prowadzi donikąd. Musimy też pamiętać o krzywdach - bez żadnego symetryzmu, ale w różnych epokach różnie się te krzywdy rozkładały. Prawda jest podstawą budowy relacji między narodami.