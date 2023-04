"Jednym z tematów, które będę poruszać (w rozmowach), to akcesja Ukrainy do NATO. Przystąpienie Finlandii do Sojuszu, to wyraźny sygnał, że nadszedł czas na przegląd starych strategii i zapatrywań. Nie ma lepszego rozwiązania na zapewnienie transatlantyckiego bezpieczeństwa, niż członkostwo Ukrainy w NATO" - przekonywał Kułeba w oświadczeniu dla prasy. (PAP)

