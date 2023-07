Teraz jest najlepszy czas, by podjąć decyzję o zaproszeniu Ukrainy do NATO, wzywam do tego państwa członkowskie; poszerzenie NATO o Ukrainę może zapobiec przyszłym wojnom w Europie - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w poniedziałek w wywiadzie dla niemieckiej telewizji ARD.

Kułeba odpierał też obawy niektórych państw NATO, że zaproszenie wciągnie je w wojnę z Moskwą. "Wierzymy, że samo zaproszenie nikogo nie wciągnie w wojnę" – zaznaczył szef ukraińskiej dyplomacji. Dodał, że chodzi tutaj raczej o "przesłanie polityczne dla Ukrainy", nie natychmiastowe członkostwo. Reklama Szef MSZ w Kijowie opisał możliwe przyjęcie jego kraju do Sojuszu jako drogę do pokoju w Europie. "Jak tylko Ukraina będzie mogła dołączyć do NATO, nie będzie więcej wojen w Europie" - akcentował. Zdaniem Kułeby, Rosja nie odważyłaby się wtedy zaatakować Sojuszu. "Członkostwo w NATO nie może powstrzymać tej wojny, ale może zapobiec przyszłym wojnom w Europie" - podkreślił minister spraw zagranicznych Ukrainy. Reklama