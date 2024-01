"Głównym priorytetem naszego państwa jest zapewnienie wszystkiego, co niezbędne dla ochrony Ukrainy i naszych działań. Amunicja. Drony. Sprzęt. Personel. Wytrzymać ten rok oznacza przetrwać całą wojnę. Czas jest ważny, pod wieloma względami decydujący. Dziękuję każdemu, kto zdaje sobie z tego sprawę. Kto pomaga naszemu państwu stać się silniejszym, a naszym żołnierzom - zniszczyć wroga" - powiedział Zełenski.

Ukraiński prezydent poinformował, że w piątek rozmawiał przez telefon z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem i zaznaczył, że od współpracy ukraińsko-tureckiej w dużej mierze zależy bezpieczeństwo w regionie, na Morzu Czarnym i bezpieczeństwo żywnościowe na całym świecie.

Kolejny pakiet od Niemiec

Zełenski powiedział, że Ukraina otrzymała od Niemiec kolejny pakiet pomocy wojskowej. "Są to rakiety do obrony powietrznej, to artyleria kalibru 155, a także inne niezbędne rzeczy. Podobnych kroków oczekujemy od pozostałych naszych partnerów, w szczególności od Stanów Zjednoczonych. Aby tej zimy, podobnie jak poprzedniej, rosyjski terror nie mógł nas pokonać" - oświadczył prezydent.

Podkreślił, że najintensywniejsze walki z wojskami rosyjskimi toczą się obecnie w okolicach Awdijiwki, na kierunku marjińskim, bachmuckim, łymańskim i kupiańskim na wschodzie Ukrainy.