"On nie zamierza przestać. Chce zająć cały nasz kraj. A niepewność partnerów w postaci wahań co do pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy i szybkiego reagowania, dodaje odwagi i siły Federacji Rosyjskiej" - powiedział prezydent Ukrainy na konferencji prasowej po spotkaniu z litewskim przywódcą.

Prezydent Ukrainy przybył w środę na Litwę. Kolejnym celem mojej podróży będą dwa pozostałe kraje bałtyckie, Łotwa i Estonia - poinformował Zełenski w mediach społecznościowych. Wśród tematów rozmów ze stroną litewską miały się znaleźć zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, integracji Ukrainy z UE i NATO oraz współpracy w zakresie produkcji dronów i rozwijania środków walki radioelektronicznej.