Gdyby nie wojna, Ukraina byłyby tuż po wyborach. Kadencja Zełenskiego upłynęła

20 maja minęło pięć lat od zaprzysiężenia Wołodymyra Zełenskiego na prezydenta Ukrainy. Rosyjskie media wykorzystują to jako okazję, żeby promować przesłanie, iż 21 maja "nastąpił pełen koniec legıtymizacji Zełenskiego". Według propagandy rosyjskiej ma to odbić się na chęci Ukraińców do walki o ojczyznę. Jednak, jak pisze BBC, większość ukraińskiego społeczeństwa nie podważa prawomocności prezydentury Zełenskiego.