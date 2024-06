UE rozpoczyna negocjacje z Ukrainą – jak Polska wpłynęła na ten krok?

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej jest przełomowym wydarzeniem dla całego kontynentu. Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy, ogłosił, że Polska od lat wspiera ten proces, podkreślając, że jest to sukces nie tylko Ukrainy, ale i całej Europy. Co więcej, ministrowie rozmawiali o sposobach odblokowania funduszy na pomoc wojskową oraz zabezpieczeniu dostaw sprzętu obronnego dla Ukrainy.