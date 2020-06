Naszym ostatecznym celem jest jak najszybsze osiągnięcie porozumienia. Do niego jest jeszcze daleka droga, więc będziemy musieli ciężko pracować w nadchodzących dniach i tygodniach - podkreślił Michel w zaproszeniu na piątkowy szczyt.

Spotkanie to, które będzie kolejnym posiedzeniem w formie wideokonferencji, będzie pierwszą okazją do dyskusji liderów nad opublikowanym 28 przez Komisję Europejską pakietem propozycji: projektem wieloletniego budżetu oraz propozycją przeznaczenia ogromnych funduszy na odbudowę gospodarczą po koronakryzysie.

Przewodniczący Rady Europejskiej studzi oczekiwania co do wyniku tej narady, wskazując, że nie ma co spodziewać się na niej zakończenia prac. "Nasze spotkanie w piątek powinno być kluczowym krokiem w kierunku porozumienia na kolejnym, już fizycznym spotkaniu" - podkreślił Belg.