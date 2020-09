Szef centrolewicowego rządu zadeklarował, że w pierwszej kolejności szczepieniom w szpitalach powinny zostać poddane “grupy największego ryzyka”.

Nie sprecyzował, o jakie grupy chodzi, ale specjalistyczny portal “Redaccion Medica” ustalił, że szczepienia w pierwszej kolejności obejmą prawdopodobnie personel służby zdrowia, głównie lekarzy i pielęgniarki mające kontakt z chorymi na Covid-19.

Również minister zdrowia Salvador Illa poinformował we wtorek, że do końca 2020 r. do Hiszpanii ma trafić łącznie 3 mln dawek szczepionki opracowywanej przez Uniwersytet Oksfordzki.

Z szacunków resortu zdrowia wynika, że w ostatnim tygodniu sierpnia w szpitalach koronawirusem zakażało się średnio ponad 100 członków personelu dziennie. W sumie do początku września potwierdzono już ponad 56 tys. infekcji SARS-CoV-2 wśród pracowników służby zdrowia.

Od końca sierpnia w całej Hiszpanii utrzymuje się wysoka dynamika infekcji koronawirusem, a dobowe liczby zakażeń w całym kraju przekraczają 7 tys.

Z danych przedstawionych w poniedziałek wieczorem przez służby medyczne Hiszpanii wynika, że dotychczas w kraju koronawirusem zakaziło się 525 549 osób, a wskutek Covid-19 zmarło 29 516. Tylko od piątku zanotowano 26 560 nowych infekcji.

Marcin Zatyka (PAP)