Według nich będzie to wymagało ponownego zawieszenia przez Bundestag konstytucyjnej zasady ograniczenia nowych długów rządu federalnego do 0,35 proc. produktu krajowego brutto. W roku bieżącym mają one wynieść rekordowe 218 mld euro, przeznaczone między innymi na zasiłki dla osób zatrudnionych w skróconym wymiarze czasu pracy. Najnowsze prognozy szacują tegoroczny spadek niemieckiego PKB na 5,8 proc.

Projekt budżetu na rok 2021 przewiduje wydatki w kwocie 413,4 mld euro, czyli o 19 proc. mniejsze niż w roku bieżącym ze względu na ograniczenie inspirowanych kryzysem programów pomocowych. Więcej przeznaczy się natomiast między innymi na świadczenia społeczne i na obronę.

Planowane przez Scholza nowe zadłużenie na kolejne lata ma być już zgodne z wymogami konstytucji, wynosząc 10,5 mld euro w roku 2022, 6,7 mld w roku 2023 i 5,2 mld w roku 2024.

Jak zaznacza się w sporządzonym przez ministerstwo finansów projekcie przyszłorocznego budżetu, w grę wchodzą ponadto uzależnione od gospodarczej koniunktury potencjalne wydatki nadzwyczajne, na które przy najmniej korzystnym rozwoju sytuacji trzeba będzie dodatkowo zdobyć 9,9 mld euro w roku 2022, 16,4 mld w roku 2023 i 16,2 mld euro w roku 2024. Łączyłoby się to z koniecznością wyboru między podniesieniem podatków a zmniejszeniem kosztów funkcjonowania państwa.

Scholz, który w przyszłorocznych wyborach do Bundestagu wystąpi jako kandydat Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) na kanclerza, zapowiedział już, że w razie zwycięstwa zwiększy obciążenie podatkowe osób o wyższych dochodach. Współrządzący chadecki blok CDU/CSU jest temu przeciwny.

Polecamy: Analitycy: Ceny paliw na stacjach mogą rosnąć w przyszłym tygodniu