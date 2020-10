Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła w ciągu ub. 24 godzin o 3 483 do 322 864 - poinformował w niedzielę Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha. Zmarło kolejnych 11 osób co zwiększyło łączną liczbę ofiar smiertelnych do 9 615.

Najwięcej nowych przypadków zakażeń notuje się w Nadrenii Północnej-Westfalii a następnie w Bawarii, Badenii-Wirtembergii i Hesji. W wielkich miastach, w tym w stolicy kraju Berlinie, z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa wprowadzono od soboty ograniczenia, zwłaszcza w weekendy, w godzinach pracy restauracji i barów, a także sklepów. (PAP)