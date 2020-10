"Wykluczam, by były podstawy do tego, by stawiać hipotezy" o możliwości lockdownu - oświadczył gubernator regionu w Mediolanie.

Zapewnił: "Wszystkie nasze zabiegi zmierzają ku temu, by uniknąć wszelkiego typu lockdownu".

W Lombardii zanotowano ostatniej doby 58 zgonów na Covid-19 i ponad 5 tys. nowych zakażeń koronawirusem.

W regionie tym obowiązuje godzina policyjna od 23 do 5.

Wcześniej szef regionalnych placówek pogotowia ratunkowego Guiso Bertolini ocenił, że sytuacja w służbie zdrowia z powodu wielkiego wzrostu zakażeń jest "dramatyczna" nie tylko w Lombardii, ale i w całych Włoszech. Dlatego jego zdaniem potrzebny jest nowy generalny lockdown.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)