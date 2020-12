Wprowadzane od środy obostrzenia są cięższe od dotychczasowych, które zezwalały na działalność punktów usługowych, w tym salonów fryzjerskich. Te od środy mają znów zawiesić działalność. Nowych zasad nie odczuje gastronomia, która od 2 listopada działa w trybie na wynos, oraz puby. Te także zamknięto na początku listopada. I chociaż liczby w Niemczech nie są tak złe, jak do niedawna we Francji czy wiosną we Włoszech (w niedzielę wykryto tam 21,8 tys. nowych przypadków, a 351 osób zmarło), to powodem utwardzenia lockdownu jest pogarszająca się od początku grudnia sytuacja epidemiologiczna, w tym wzrost liczby wykrytych zakażeń u osób w wieku 60 lat i starszych.