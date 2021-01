Wnioski o przebudowę i eksploatację zakupionego wcześniej zakładu firma BioNTech z Moguncji złożyła na początku grudnia.

W pierwszej połowie 2021 roku 250 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19 ma zostać wyprodukowanych w Marburgu przez BioNTech i jej amerykańskiego partnera, firmę Pfizer. Firma z Moguncji zamierza produkować łącznie 750 mln szczepionek rocznie. Jest możliwe, że zakład rozpocznie działalność już w lutym.

"Zatwierdzenie zakładu produkcji szczepionek jest ważną i obiecującą wiadomością w świetle aktualnych danych o zakażeniach" - powiedziała minister środowiska Hesji Priska Hinz (Zieloni), której ministerstwo było odpowiedzialne za proces zatwierdzania.

Do tej pory produkcja odbywała się głównie w belgijskim Puurs (niedaleko Antwerpii) w fabryce partnera BioNTech, firmy Pfizer (USA).

Koncern farmaceutyczny Pfizer zapowiedział w piątek, że na przełomie stycznia i lutego, przez trzy do czterech tygodni, spowolni dostawy szczepionek przeciw Covid-19 do państw UE. Firma tłumaczy to koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w fabryce w Puurs.

