"Unia Europejska i inni wsparli pieniędzmi budowę potencjału badawczego oraz potencjału produkcyjnego. Europa zainwestowała miliardy, pomagając w opracowaniu pierwszych w świecie szczepionek przeciwko COVID-19, w stworzeniu prawdziwego globalnego wspólnego dobra. A teraz spółki muszą zająć się dostawami. Muszą zrealizować swe zobowiązania. To dlatego uruchomiliśmy mechanizm przejrzystości eksportu szczepionek. Europa jest zdecydowana wnosić swój wkład. Ma to jednak również aspekty biznesowe" - wskazała von der Leyen.

"Także jeśli chodzi o zakupy, postanowiliśmy pracować wspólnie. Ponieważ w naszym świecie globalnych łańcuchów dostaw zdrowie naszych obywateli jest równie ważne, jak gospodarcza odnowa" - dodała szefowa KE.

Jak zaznaczyła, kierując się tymi samymi motywami UE wraz ze 186 państwami dostarczy w ramach prywatno-publicznego sojuszu na rzecz szczepienia COVAX miliony dawek szczepionek krajom uboższym. "Podstawowa kwestia jest taka, że tylko pracując wspólnie - ponad granicami i ponad sektorami - możemy sprostać naszym globalnym wyzwaniom. Żadna prywatna spółka lub władza państwowa nie jest w stanie dokonać tego sama" - podkreśliła von der Leyen. Jako partnerów UE w sojuszu szczepionkowym wymieniła WEF, Fundację Gatesów i organizację Global Citizen.

W jej opinii "tylko duch współpracy może pomóc nam w uporaniu się z wyzwaniami. Pandemia ujawniła ograniczenia niektórych naszych starych metod pracy. Ale jednocześnie stworzyła nowe, i to w rekordowym czasie. Weźmy na przykład szczepionkę, która miejmy nadzieję ochroni nas wszystkich przed COVID-19. To co zabiera zwykle od 5 do 10 lat, zostało dokonane w ciągu 10 miesięcy. Dlatego, że świat zjednoczył swe zasoby, naukowcy dzielili się swym dorobkiem i różni producenci pracowali razem".

W ub. tygodniu dostawy szczepionek do krajów UE ograniczyły firmy Pfizer/BioNtech, a w tym spółka AstraZeneca podała, że należy spodziewać się ograniczeń w dostawach jej szczepionki w najbliższych tygodniach.