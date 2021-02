Na Twitterze pisze pani: „Mocno wierzę w demokrację partycypacyjną opartą na dialogu obywatelskim”. Jak ta demokracja i dialog mają się pani zdaniem dzisiaj, w czasie pandemii?

Całkiem nieźle, skoro EKES, którego zadaniem jest informowanie unijnych polityków o tym, czego potrzebują obywatele UE, jako jedna z pierwszych instytucji wznowił działanie po pierwszym uderzeniu wirusa. Natychmiast przystąpiliśmy do opracowania wielu programów pomocowych, m.in. ułatwiających obywatelom UE pracę w nowym reżimie sanitarnym.

EKES gromadzi głównie przedstawicieli przedsiębiorców i związkowców z całej Europy.

Tak, ale nie tylko. Członkowie EKES to reprezentanci różnych grup społeczeństwa obywatelskiego. Jesteśmy aktywni w nagłaśnianiu ich problemów.

Czy zdanie obywateli UE w ogóle obchodzi polityków? W 2020 r. rządy państw UE decydowały raczej za obywateli niż w ich imieniu.

Nie odnoszę takiego wrażenia. Cały czas mamy możliwość wyrażania naszych obaw, formułowania postulatów. Mamy jako przedstawiciele obywateli realny wpływ na to, co dzieje się w UE.

A objawia się on w…?

Weźmy np. dyskusję o bud żecie unijnym i planie odbudowy gospodarki UE po kryzysie. Jasno opowiadaliśmy się za wbudowaniem w te instrumenty mechanizmu praworządności.

Chyba nie każdy członek EKES popierał to rozwiązanie. Był przecież o to olbrzymi europejski spór. Pandemia podzieliła ludzi jeszcze mocniej. Chyba trudniej dziś o kompromis, a to dodatkowo osłabia siłę społeczeństwa obywatelskiego.

Ja patrzę na to inaczej. Wirus to zewnętrzny wróg, a przeciw takiemu łatwiej połączyć siły. W pewnych aspektach dziś, gdy wszyscy się zgadzają, że najważniejsze to położyć kres pandemii, jest nawet łatwiej dojść do porozumienia.

Znów poproszę o przykład.

Z chęcią później prześlę panu dokument, który jako EKES przygotowaliśmy i przyjęliśmy znaczną większością głosów, w którym definiujemy największe wyzwania, którym Europa musi w tym kryzysie sprostać.

Mówi się, że nie można marnować dobrego kryzysu. To świetny moment na reformy. Tyle że UE w trakcie obecnego kryzysu wdraża programy, które niekoniecznie pomogą w wychodzeniu z niego. W zeszłym roku zaczęła obowiązywać np. dyrektywa o delegowaniu pracowników nakładająca dodatkowe obowiązki na europejskie firmy, ale uderzająca przede wszystkim w państwa nowej Unii, które głośno się temu sprzeciwiały. W tym świetle europejski dialog nie wygląda chyba zbyt korzystnie, prawda?