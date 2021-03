"Berliner Zeitung" przekazał, że według Sebastiana Dulliena z IMK ludzie będą robili masowo zakupy tuż przed jak i po Wielkanocy, jednak strategia rozluźniania a następnie ponownego zamrażania gospodarki przynosi "więcej szkody niż pożytku. "Najlepszym rozwiązaniem dla gospodarki byłoby wprowadzenie dłuższych i nieco surowszych obostrzeń epidemicznych; po nich rozluźnienie byłoby trwalsze, ponieważ oczekuje się, że kampania szczepień zacznie przynosić znaczące efekty w drugim kwartale" - powiedział.

Jak dodał gospodarkę hamuje utrzymujący się od dłuższego czasu na wysokim poziomie odsetek zakażeń koronawirusem a nie obostrzenia same w sobie.

DPA przypomniała, że na początku marca gospodarka miała być stopniowo rozmrażana, jednak zostało to opóźnione przez trzecią falę koronawirusa. Lockdown przedłużono do 18 kwietnia, co oznacza że poziom konsumpcji będzie w dalszym ciągu ograniczony. "Spodziewamy się, że odnowi się ona dopiero w drugim kwartale" - wskazał.

Aby zwalczyć trzecią falę pandemii koronawirusa, życie publiczne, gospodarcze i prywatne w Niemczech ma zostać "zamrożone" w okresie świąt wielkanocnych. Jedynie w Wielką Sobotę otwarty będzie handel detaliczny.

Władze rekomendują, aby w miarę możliwości nie odprawiać nabożeństw wielkanocnych z bezpośrednim udziałem wiernych, a spotkania religijne przeprowadzać jedynie wirtualnie. Rząd federalny i władze krajów związkowych chcą zwrócić się do wspólnot religijnych z odpowiednim wnioskiem. (PAP)