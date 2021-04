Wcześniej w piątek niemiecki dziennik "Die Welt" poinformował, że Komisja Europejska ma wkrótce podpisać umowy na zakup do 1,8 miliarda dawek, ale nie podał, z którą firmą.

Urzędnik UE, który poprosił, aby nie podawać jego nazwiska ze względu na poufność sprawy, powiedział, że organ wykonawczy UE już zdecydował zwrócić się do Pfizer-BioNTech i że rządy państw unijnych poparły ten plan, chociaż nie ma jeszcze jego ostatecznego zatwierdzenia.

Komisja Europejska przekonuje, że jest w stanie osiągnąć cel, jakim jest zaszczepienie do lata 70 proc. dorosłej populacji Wspólnoty.

"Jeśli do dostaw z pierwszego kwartału, które wyniosły około 107 mln dawek, doda się spodziewaną ilość szczepionki z drugiego kwartału - 360 mln dawek - to (...) będziemy mieli dość dawek, żeby osiągnąć nasz cel" - przekazała KE w ostatnich dniach.

Ze statystyk opublikowanych w ubiegłym tygodniu przez Europejskie Centrum ds. Prewencji i Kontroli Chorób (ECDC) Unii nie udało się do końca marca osiągnąć wyznaczonego celu, jakim było zaszczepienie 80 proc. pracowników służby zdrowia i 80 proc. osób w wieku powyżej 80 lat.

Ponadto KE obawia się nowych wariantów koronawirusa. Dlatego pod koniec marca uprościła procedury dopuszczania do użytku szczepionek dostosowanych do nowych wariantów. Dzięki mniejszemu zestawowi wymaganych danych proces dopuszczania preparatów do obrotu przez Europejską Agencję Leków (EMA) ma być szybszy.

Zdaniem komisarz ds. zdrowia Stelli Kyriakides UE musi być przygotowana do jak najszybszego dostosowania szczepionek oraz do reagowania na nowe i potencjalnie odporne na szczepionki warianty.

Aby dopuszczona szczepionka przeciw Covid-19 była skuteczna przeciwko mutacjom lub wariantom wirusa, konieczne może być dostosowanie zawartych w niej substancji czynnych.

Nowelizacja przepisów pozwoli na przeprowadzenie szybszych zmian w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu. Dotyczy ona zatem tylko tych szczepionek, które takie pozwolenie już uzyskały, a ich producenci jedynie modyfikują ich skład.

Europejska Agencja Leków wydaje opinie w sprawie dopuszczenia szczepionki do obrotu, a ostateczna zgoda należy do Komisji Europejskiej.