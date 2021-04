Zbyt wolno idąca kampania szczepień zmusiła rząd federalny do rozszerzenia ograniczeń związanych z pandemią Covid-19. W konsekwencji doprowadziła do obniżenia o 1 proc. prognoz wzrostu niemieckiego PKB do poziomu do 3,7 proc. Mimo wszystko przewidywania na 2022 rok są o bardziej optymistyczne. Zdaniem ekspertów gospodarka naszych zachodnich sąsiadów wzrośnie do 3,9 proc. z przewidywanych wcześniej 2,7 proc.

W pierwszym kwartale 2021 roku gospodarka Niemiec najprawdopodobniej skurczyła się o 1,8 proc., napisał w raporcie Torsten Schmidt, dyrektor ekonomiczny RWI Leibniz Institute for Economic Research. W tym czasie kraj walczył z trzecią falą koronawirusa. Kanclerz Angela Merkel starała się wówczas narzucić jeszcze ostrzejsze ograniczenia, mające zatrzymać dalsze rozprzestrzenianie się Covid-19. Zdaniem ekspertów z Instytutu nie należy się spodziewać zbyt szybkiego ponownego luzowania zasad. Najwcześniej może to nastąpić w połowie drugiego kwartału, a ograniczenia prawdopodobnie zostaną utrzymane do końca trzeciego kwartału.

Rząd w Berlinie prognozuje w tym roku wzrost PKB o 3 proc., po spadku o około 5 proc. w 2020 roku i spodziewa się powrotu gospodarki do poziomów sprzed pandemii w połowie 2022 roku. Ministerstwo gospodarki stwierdziło, że wiele wskazuje na ożywienie w drugiej części bieżącego roku, a przyspieszenie tempa szczepień zwiększa szanse na to.