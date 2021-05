Jak pisze niemiecka agencja, wielu unijnych przywódców ma wątpliwości, czy zawieszenie patentów sprawi, że na świecie szybko poprawi się zaopatrzenie w szczepionki.

Zdecydowanie przeciwna temu - jak podkreśla dpa - jest kanclerz Angela Merkel, która ze względu na pandemię nie pojechała na unijny szczyt do Porto, ale rozmawiała z jego uczestnikami za pośrednictwem łączy wideo. Szefowa niemieckiego rządu uważa, że zawieszenie patentów na szczepionki to zły pomysł, gdyż mogą to wykorzystać Chiny, przejmując wiedzę i technologię produkcji nowoczesnych preparatów przeciwko Covid-19.

Sceptyczna wobec inicjatywy, którą poparł m.in. prezydent USA Joe Biden, jest także przewodnicząca Komisji Europejskiej. W krótkiej i średniej perspektywie zawieszenie patentów nie przyniesie dodatków dawek szczepionek. Potrzeba większej dostępności szczepionek i większego ich eksportu - podkreśliła w Porto Ursula von der Leyen.

Stanowisko prezydenta USA jest mało konkretne i prawdopodobnie ma charakter taktyczny - powiedział przedstawiciel UE, którego cytuje agencja dpa. Same Stany Zjednoczone, jak podkreślił, pozwalają na wywóz z kraju jedynie niewielkich ilości szczepionek.

Prezydent Joe Biden wyraził w środę poparcie dla odstąpienia od zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO) i zawieszenia praw własności intelektualnej firm farmaceutycznych do szczepionek przeciw koronawirusowi.

Takie rozwiązanie zaproponowały Indie i RPA. Umożliwiłoby to produkcję preparatów przeciwko Covid-19 w krajach ubogich, gdzie obecnie dostęp do nich jest mocno ograniczony.