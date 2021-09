Wspólny rynek jest motorem odbudowy po pandemii Covid-19 - przekonywała von der Leyen, dodając, że należy go chronić przed fragmentaryzacją.

"Pandemia pozostawiła ogromne blizny, które mają wpływ na naszą gospodarkę" - oświadczyła.

Unia Europejska jest liderem, jeśli chodzi o szczepienia przeciw Covid-19; ponad 70 proc. naszego społeczeństwa, dorosłych, zostało w pełni zaszczepionych. Pandemia to maraton, a nie sprint - powiedziała w środę w europarlamencie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiając orędzie o stanie UE.

"Ponad 70 proc. naszego społeczeństwa, dorosłych, zostało w pełni zaszczepionych. Jako jedyni dzieliliśmy się i oddawaliśmy ponad połowę naszych szczepionek reszcie świata. Ponad 700 mln dawek dostarczyliśmy Europejczykom i ponad 700 mln szczepionek dostarczaliśmy 130 krajom na całym świecie" - powiedziała von der Leyen.

"Pandemia to maraton, a nie sprint. Wierzymy w naukę, pomagamy Europie i reszcie świata. Zrobiliśmy to co trzeba, zrobiliśmy to po europejsku. I to się sprawdziło. (...) Nie możemy jednak patrzeć na przyszłość całkowicie spokojnie. Nasz pierwszy priorytet to przyspieszenie szczepień na świecie. Na razie tylko 1 proc. dawek zostało udostępnionych w biednych krajach. To duża skala niesprawiedliwości. To jeden z geopolitycznych problemów w naszych czasach" - zaznaczyła szefowa KE.

Drugim priorytetem jest - jak powiedziała von der Leyen - zwiększenie liczby szczepień w krajach UE. "Mamy 1,8 mld zabezpieczony dawek szczepionek. (...) Zróbmy co w naszej mocy, aby nie było pandemii dla niezaszczepionych" - powiedziała.

Polska jest największym eksporterem autobusów elektrycznych - powiedziała w środę w Parlamencie Europejskim przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wygłaszając orędzie o stanie UE.

Mówiąc o zmianach klimatycznych szefowa KE przekonywała, że "robi się coraz cieplej" i że jest to spowodowane działalnością człowieka.

"Ale możemy naprawić to i owo. (...) W Niemczech, w pierwszej połowie bieżącego roku zarejestrowano więcej samochodów elektrycznych niż z silnikiem Diesla. Polska w tym momencie jest największym eksporterem autobusów elektrycznych" - wyliczała von der Leyen.

Do połowy przyszłego roku przekażemy darowiznę w postaci kolejnych 200 milionów dawek szczepionek przeciw Covid-19 krajom o niskich dochodach - powiedziała w środę w europarlamencie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiając orędzie o stanie UE.

"Naszym najpilniejszym priorytetem jest przyspieszenie światowych szczepień. Zobowiązaliśmy się już udostępnić 250 milionów dawek (biedniejszym krajom - PAP). Do połowy przyszłego roku przekażemy nową darowiznę w postaci kolejnych 200 milionów dawek dla krajów o niskich dochodach" - oświadczyła szefowa KE.

Zwiększymy pomoc humanitarną dla Afganistanu o 100 mln euro. Musimy zrobić wszystko, aby uniknąć realnego ryzyka głodu i katastrofy humanitarnej w tym kraju - powiedziała w środę w europarlamencie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przedstawiając orędzie o stanie UE.

"Wspieramy Afgańczyków. Musimy zrobić wszystko, aby uniknąć realnego ryzyka poważnego głodu i katastrofy humanitarnej. Dlatego ponownie zwiększymy pomoc humanitarną dla Afganistanu o 100 mln euro – jako część nowego, szerszego pakietu wsparcia Afganistanu" - oświadczyła przewodnicząca Komisji.

Zaproponujemy dodatkowe 4 mld euro do 2027 roku na walkę ze zmianami klimatu. Główne gospodarki – od USA po Japonię – mają ambicje dotyczące neutralności klimatycznej i muszą one zostać poparte konkretnymi planami - powiedziała w środę w PE szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wygłaszając orędzie o stanie UE.

Jak przypomniała, UE przeznacza 25 miliardów dolarów rocznie na finansowanie działań związanych z klimatem.

"Europa jest gotowa zrobić więcej. Zaproponujemy teraz dodatkowe 4 mld euro do 2027 roku. (...) Każdy kraj ma swoją odpowiedzialność. Główne gospodarki – od USA po Japonię – mają ambicje dotyczące neutralności klimatycznej w 2050 roku lub niedługo później. Teraz muszą one zostać poparte konkretnymi planami" - oświadczyła von der Leyen.

Dziś nie trzeba mieć rakiet, żeby spowodować poważne uszkodzenia; wystarczy laptop lub smartfon - powiedziała w środę w europarlamencie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wygłaszając orędzie o stanie UE.

"Natura zagrożeń, z którymi mamy do czynienia bardzo szybko się zmienia. To są ataki hybrydowe i cyberataki (...). Już nie trzeba mieć rakiet czy armii, żeby spowodować poważne uszkodzenia. Można sparaliżować plany przemysłu, czy działalność szpitali czy szkół przy pomocy laptopa. Można zaburzyć przebieg całych wyborów używając smartfona i odpowiedniego oprogramowania" - mówiła von der Leyen, przekonując, że UE powinna postawić na większą samodzielność w dziedzinie obronności.

"Europa może i powinna być w stanie i chcieć zrobić więcej sama (w dziedzinie bezpieczeństwa). (...) Musimy zapewnić stabilność u sąsiadów i w regionach bardziej odległych. Musimy zadbać o bezpieczeństwo granic lądowych i morskich. Jeśli nie działa się na czas, kiedy jest kryzys za granicą, to ten kryzys zapuka do naszych drzwi" - oceniła szefowa KE.

Potrzebujemy wspólnej oceny stojących przed nami zagrożeń i wspólnego podejścia do radzenia sobie z nimi. Dlatego podczas francuskiego przewodnictwa razem z prezydentem Emmanuelem Macronem zwołamy w Tuluzie szczyt poświęcony europejskiej obronności - powiedziała w środę w europarlamencie szefowa KE Ursula von der Leyen.

Prezydencja francuska w UE przypada na pierwszą połowę 2022 r.

Szefowa KE podkreśliła, że ważne jest, aby UE poprawiła współpracę wywiadowczą. "Musimy poprawić interoperacyjność. Inwestujemy już we wspólne europejskie platformy, od myśliwców po drony i cyberprzestrzeń. Ale musimy wciąż myśleć o nowych sposobach wykorzystania wszystkich możliwych synergii" - powiedziała.

Dodała, że wyzwaniem dla UE jest też cyberbezpieczeństwo. "Dlatego potrzebujemy europejskiej polityki cyberobrony, w tym przepisów dotyczących wspólnych standardów w ramach nowego europejskiego aktu o odporności cybernetycznej" - wskazała von der Leyen.

Działania białoruskiego reżimu na granicy z Polską, Litwą i Łotwą to atak hybrydowy, który ma zdestabilizować Europę - powiedziała w środę w europarlamencie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wygłaszając orędzie o stanie UE.

"Spójrzmy co się dzieje na granicy z Białorusią. (Tamtejszy) reżim wypycha ludzi ku granicy z Unią Europejską. Tego nie można tolerować. Szybka reakcja Europy pokazuje, że będziemy współpracować z Litwą, Polską i Łotwą (...). To jest atak hybrydowy, żeby zdestabilizować Europę. Nie będziemy tego tolerować" - zapewniła szefowa KE.

Korupcja to nie tylko okradanie podatników; korupcja odstrasza inwestorów. Aby chronić nasz budżet, będziemy przy pomocy wszelkich dostępnych nam środków śledzić wszystkie przypadki nadużyć - powiedziała w środę w europarlamencie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Budżet europejski to przyszłość naszej Unii wyrażona w liczbach. Dlatego trzeba go chronić. Musimy dbać o to, by każde euro i każdy cent były wydawane zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z zasadami praworządności. Inwestycje, które mają zapewnić naszym dzieciom lepszą przyszłość, nie mogą być wykorzystywane do niecnych celów" - oświadczyła szefowa KE.

"Korupcja to nie tylko okradanie podatników. Korupcja odstrasza inwestorów. Prowadzi do tego, że za duże pieniądze można kupić duże korzyści, podważając w ten sposób zasady demokracji. Aby chronić nasz budżet, będziemy przy pomocy wszelkich dostępnych nam środków śledzić wszystkie przypadki nadużyć" - dodała von der Leyen.