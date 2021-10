"Mieliśmy podjąć decyzję w sprawie tych planów wiele tygodni temu. A zatem jeśli nie zdecydowaliśmy i nie zaproponowaliśmy, jak w przypadku innych krajów, przyjęcia (tych KPO - PAP) przez Radę, to dlatego, że nie mamy rezultatów, na które czekaliśmy" - oświadczył unijny komisarz.

Reklama

"Nie mamy zwłaszcza realizacji szczególnych rekomendacji dla tych krajów, które dotyczą tematów związanych z ochroną europejskich zasobów finansowych, ich właściwym wykorzystaniem, poszanowaniem państwa prawa. Chciałbym powiedzieć, że kiedy dyskutuje się o planach odbudowy dla takich krajów, jak Polska i Węgry, analizuje się ściśle określone rekomendacje, dotyczące tego wymiaru tych planów" - zaznaczył komisarz.

Następnie zastrzegł, że nie oznacza to, iż dyskusja toczy się tylko na ten temat.

"Dzisiaj była bardzo ważna dyskusja w Parlamencie Europejskim, w trakcie której przewodnicząca KE (Ursula) von der Leyen wyjaśniła, że koncepcja wyższości prawa europejskiego nad narodowym jest dla nas niezbywalna. To jest temat równoległy. My zajmujemy się środkami finansowymi dla tych krajów, jeśli respektują pewne warunki obecne w rekomendacjach" - mówił Gentiloni.

"Do tej pory zobowiązania do ich przestrzegania nie są wystarczające, by można było plany zaaprobować. Dlatego stoimy w miejscu od kilku miesięcy, a nie dni" - dodał.