"To co dawało nam siłę podczas tego okresu, był fakt, że zawsze czuliśmy, że jesteśmy wspólnotą" - oświadczyła niemiecka kanclerz podczas spotkania z prezydent Grecji Ekaterini Sakielaropulu. Relacje niemiecko-greckie "miały swoje blaski i cienie, jednak zawsze były oparte o solidny fundament" - dodała.

Reklama

"To były czasy problemów i napięć" - mówiła grecka prezydent. "Kryzys finansowy, który uderzył wiele państw Europy, postawił Grecję w szczególnie trudnej sytuacji, zmuszając ją do zapłacenia wysokiej ceny. To była sytuacja bez precedensu (...) i Grecja nieraz czuła się (w tym kryzysie - PAP) samotna" - mówiła.

Trwający w Grecji dekadę kryzys finansowy, który zaczął się pod koniec 2009 roku, pochłonął czwartą część gospodarki kraju, wypychając ją niemal ze strefy euro - przypomina AP.

W latach 2010 -2018, w zamian za pomoc w postaci trzech finansowych pakietów ratunkowych, Merkel wraz z ówczesnym niemieckim ministrem finansów Wolfgangiem Schauble zmusiła władze w Atenach do cięć budżetowych i drastycznego podniesienia podatków - dodała AFP, przypominając, że pakiety te opiewały na sumę ponad 300 mld euro.

W czasie greckiego kryzysu, w najgorszym momencie państwowy wskaźnik bezrobocia wynosił 28 proc., a wśród młodych przekraczał 60 proc. - zaznacza AP.

"Wizyta pożegnalna Angeli Merkel w Atenach jest ważnym sygnałem wskazującym, że wyjątkowo trudne lata kryzysu gospodarczego w Grecji można teraz uznać jako będące w połowie drogi do ich zakończenia" - komentował Alexander Kritikos z niemieckiego Instytutu Badań nad Gospodarką (DIW).