Szef rządu podkreślił podczas konferencji prasowej, że takie środki są konieczne, ponieważ „zbyt wielu wykazało niesolidarność” – informuje austriacki dziennik „Kronen Zeitung”.

„To smutna, ale konieczna konsekwencja dramatycznego wzrostu liczby zakażeń w ostatnim czasie” – oświadczyli Schallenberg, minister zdrowia Wolfgang Mueckstein oraz szef władz Tyrolu Guenther Platter i burmistrz Wiednia Michael Ludwig podczas wspólnej konferencji w Pertisau am Achensee w Tyrolu.

Kanclerz podkreślił, że podjęte na początku listopada ostrzejsze środki, np. ograniczenie dostępu do różnych miejsc publicznych dla osób, które nie są zaszczepione lub przeszły Covid-19 wcześniej niż pół roku temu, „zwiększyły chęć do szczepień, ale w niewystarczającym stopniu”. Z powodu dramatycznej ilości zakażeń w wielu regionach o najmniejszym wskaźniku wyszczepienia oddziały OIOM są obłożone w maksymalnym stopniu.

Ogólnokrajowy lockdown będzie obowiązywać od północy z niedzieli na poniedziałek i początkowo ma potrwać 20 dni. Po upływie 10 dni zostanie przeprowadzona ocena skuteczności tego kroku. Oznacza to, że blokada początkowo potrwa co najmniej do 12 grudnia, a dla niezaszczepionych – także po 12 grudnia.

Zajęcia w szkołach nadal będą odbywać się stacjonarnie. W szkołach wszystkich poziomów noszenie maseczki w pomieszczeniach pozostaje obowiązkowe. Pracownikom biur zalecana jest praca z domu.