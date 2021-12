"Łączność cyfrowa odgrywa ogromną rolę w transformacji cyfrowej. W ostatnich miesiącach uświadomiliśmy sobie, że dostęp do łączności cyfrowej nie jest kwestią wyboru czy gustu, ale koniecznością, która pozwala nam się uczyć, pracować i komunikować się" - mówił Koritnik w dyskusji poświęconej odbudowie gospodarczej świata po pandemii Covid-19.

Reklama

"Jestem przekonany, że należy pracować nad poprawą zasięgu internetu szerokopasmowego, ale także bezpieczeństwa sieci 5G. Musimy robić wszystko co w naszej mocy, by łączność cyfrowa była rozwijana w oparciu o zaufanie i przejrzystość. Żeby to osiągnąć, w najbliższym czasie niezbędne będą poważne inwestycje. Może to się odbywać na zasadzie intensywniejszej współpracy między sektorem prywatnym i publicznym" - dodał.

Wtórowała mu Simonetta di Pippo, dyrektor Biura Narodów Zjednoczonych ds. Przestrzeni Kosmicznej. Wskazała ona, że paradoksalnie, kryzys związany z Covid-19, zwrócił uwagę ludzi na dostępne rozwiązania techniczne, z których nie zdawali sobie sprawy.

"My, jako społeczeństwa, czasem potrzebujemy kryzysów. Pozwalają one nam +odkryć+ istniejące i dostępne rozwiązania techniczne, których w innych sytuacjach nie zauważamy. Dokładnie tak było z łącznością cyfrową" - podkreśliła.