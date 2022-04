Wicepremier Ukrainy Olha Stefaniszyna wyraziła w poniedziałek przekonanie, że Komisja Europejska pozytywnie zaopiniuje kandydaturę jej kraju do członkostwa w Unii Europejskiej. Zdaniem wiceszefowej ukraińskiego rządu nastąpi to do końca kwietnia.

"Spodziewamy się, że do końca kwietnia Komisja Europejska zakończy procedury wewnętrzne i potwierdzi, że Ukraina spełnia kryteria uzyskania statusu kandydata. Następnie jest decyzja polityczna o przyznaniu Ukrainie statusu kandydata" - powiedziała Stefaniszyna, cytowana przez portal informacyjny Ukrainska Prawda. Reklama Wicepremier poinformowała też, że KE ma wysłać w tym tygodniu do Kijowa specjalny kwestionariusz, na podstawie którego przygotuje swoją rekomendację dla krajów unijnych. "Oczekujemy, że w tym tygodniu pojawią się pozytywne wiadomości dotyczące kolejnych kroków, jakie należy podjąć, aby Ukraina otrzymała status kandydata" – powiedziała Stefaniszyna, precyzując, że chodzi o kwestionariusz. "Będzie to dokument niestandardowy, o mniejszej objętości. Czekamy na ten dokument w tym tygodniu" – dodała i podkreśliła, że ukraiński rząd od dwóch tygodni przygotowuje projekt odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.