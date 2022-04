Konwój MKCK zmierzający do Mariupola został już wielokrotnie zmuszony do odwrotu z powodu ostrzału lub zaminowania dróg. Liczne próby otworzenia tzw. zielonych korytarzy i dostarczenia pomocy do oblężonego miasta kończyły się niepowodzeniem - przypomina Reuters.

Leżący nad Morzem Azowskim Mariupol, który od początku inwazji jest pod ciężkim ostrzałem, został zamieniony w ruinę. W mieście trwają walki.