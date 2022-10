"W tym momencie, w tej grupie inicjatywnej, to jest Polska, Belgia, Włochy i Grecja przygotowujemy rozwiązanie legislacyjne. Niestety jako państwa nie mamy tej inicjatywy legislacyjnej, natomiast zobowiązaliśmy Komisję, żeby przyjęła to, co wypracujemy i przedstawiła do dalszych prac" - powiedziała Moskwa w radiowej Trójce.

Pytana, ile państw byłoby skłonnych poprzeć takie rozwiązanie, stwierdziła: "Na dzisiaj to jest już siedemnaście państw oficjalnie plus cztery, które mają obiekcje, ale też nie mówią zdecydowanie nie - to są Niemcy, Dania, Holandia i Węgry, tylko te państwa nie były chętne przyjmowaniu jakichkolwiek rozwiązań, ale też nie zamykały się na prace nad tym rozwiązaniem".

Podkreśliła, że "Polska jako państwo jest gotowa do pracy całodobowej, do zwołania Rady w każdym momencie".

(ISBnews)