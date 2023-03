"Ten projekt jest konkretnym przykładem wsparcia bezpieczeństwa energetycznego w Europie w ramach polityki spójności. W znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację źródeł dostaw gazu oraz umożliwi eksport gazu na Litwę, Słowację i Ukrainę. To konkretny symbol unijnej solidarności między państwami członkowskimi UE a Ukrainą, wzmacniający połączenia i poprawiający nasze ogólne bezpieczeństwo" - oświadczyła unijna komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)