Nowe obowiązki dla wielkich platform dla dorosłych w UE

Jak poinformowała w piątek Komisja Europejska, trzy działające w UE platformy dla dorosłych będą musiały spełnić bardziej rygorystyczne obowiązki, jakie nakłada na duże - czyli posiadające w UE więcej niż 45 mln aktywnych użytkowników - serwisy unijny akt o usługach cyfrowych (ang. Digital Services Act, DSA).

W praktyce oznacza to, że od przyszłego tygodnia Pornhub, Stripchat i XVideos będą musiały sporządzać i regularnie przedstawiać Komisji Europejskiej raporty z oceny ryzyka, na jakie narażeni są korzystający ich usług, a także wprowadzić odpowiednie rozwiązania, które pomogą przed nimi chronić. Mowa tu m.in. o ochronie przed treściami nielegalnymi lub zabronionymi.

Rygorystyczne zasady transparentności i walka z nielegalnymi treściami

Przepisy nakładają także na platformy dodatkowe obowiązki w zakresie przejrzystości, w tym związanej z reklamami. Oznacza to, że użytkownik będzie musiał zostać wyraźnie poinformowany, że dana treść jest reklamą, a także wiedzieć, kto ją zamieścił i dlaczego do niego trafiła. Zakazane będzie kierowanie reklam do internautów w oparciu o ich dane wrażliwe, jak np. orientacja seksualna. Korzystający z usług platform będą mogli zgłaszać nieodpowiednie lub niezgodne z prawem treści, w tym np. prywatne wizerunki osób umieszczane bez ich zgody, a serwisy będą miały obowiązek przetwarzać i reagować na te zgłoszenia, w tym usuwać nieodpowiednie materiały. Zgodnie z zapisami DSA, serwisy będą musiały także umożliwić dostęp do swoich danych, np. analitycznych, badaczom.

Nowe zasady zaczną obowiązywać od niedzieli 21 kwietnia wobec platform Pornhub i Stripchat i od wtorku 23 kwietnia wobec XVideos.Jak wynika z oświadczenia Komisji Europejskiej, unijne przepisy cyfrowe nakładają na bardzo duże platformy cyfrowe i wyszukiwarki - na liście tej są także np. AliExpress, Amazon, Google czy Meta - dodatkowe obowiązki, żeby zapewnić "bezpieczniejsze i bardziej przejrzyste środowisko w sieci". Zgodnie z nimi platformy muszą skutecznie reagować na ryzyka w sieci, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę małoletnich, usuwanie nielegalnych treści lub blokowanie ich rozprzestrzeniania czy uregulowanie systemów rekomendacji. Rolą Komisji jest regularne monitorowanie, czy platformy przestrzegają DSA, a w przypadku kiedy dzieje się inaczej, podjęcie odpowiednich kroków. Jeśli KE stwierdzi naruszenie aktu, może nałożyć grzywnę w wysokości do 6 proc. całkowitych obrotów firmy i nakazać usunięcie naruszeń.

Wprowadzenie Aktu o usługach cyfrowych dla wszystkich platform internetowych

Akt o usługach cyfrowych zaczął obowiązywać 17 lutego 2024 r. i ma zastosowanie do wszystkich platform internetowych niezależnie od ich wielkości. Serwisy muszą przestrzegać ogólnych obowiązków, takich jak wprowadzenie przyjaznego dla użytkownika systemu powiadomień, zakazów ukierunkowanych reklam dla dzieci oraz ulepszonej sprawozdawczości w zakresie przejrzystości. (PAP)