Trudne perspektywy dla większości RN w parlamencie

"Nie spodziewałbym się, aby partia Marine Le Pen (Zjednoczenie Narodowe, RN-PAP) w tej chwili mogła osiągnąć większość absolutną w parlamencie. Wydaje mi się, że nawet gdyby chciała osiągnąć taką większość w koalicji z politykami partii Republikanie (LR), to w tej sytuacji będzie jej trudno to osiągnąć" - powiedział PAP ekspert Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR).

Przypomniał, że tego rodzaju postawa, gdy wyborcy partii proeuropejskich, mainstreamowych i prodemokratycznych mobilizują się przeciw skrajnej prawicy, tradycyjnie nazywana jest we Francji "frontem republikańskim". Sojusz partii lewicowych - Nowy Front Ludowy (NFP) i partie centrowe skupione wokół prezydenta Emmanuela Macrona utworzyły taki alians po pierwszej turze wyborów parlamentarnych. Celem jest to, by uniemożliwić RN, faworytowi wyborów, zdobycie w drugiej turze 7 lipca większości bezwzględnej.

Koalicje lewicy i centrum przeciw RN

W ocenie Zerki partie lewicy i centrum "sprostały próbie", wycofując swoich kandydatów w tych okręgach, gdzie zakwalifikowali się do drugiej tury, zajmując trzecie miejsca. "To była zupełnie nowa sytuacja dla francuskiej sceny politycznej, wymagająca od partii politycznych umiejętności taktycznego podejścia (...). Nie wiadomo było, jak sprostają tej próbie. I wydaje mi się, że sprostały w bardzo krzepiącym stopniu" - powiedział politolog.

Przypomniał, iż po pierwszej turze aż w 306 okręgach (na 577-PAP) zapowiadał się w drugiej turze pojedynek trzech kandydatów. Dzięki odwoływaniu kandydatów przez partie liczba ta spadła. Druga tura rozegra się w 409 okręgach tylko między dwoma kandydatami. Teraz "jest większa szansa w wielu okręgach pokonać kandydata RN, ale może to oznaczać, że ta rywalizacja będzie w wielu miejscach szła łeb w łeb" - powiedział Zerka. Zwrócił uwagę, że oznacza to "dużą niepewność".

Niepewność wyborców w drugiej turze

"Ta niepewność jest związana również z tym, że jedną sprawą jest wycofanie się polityków z wyścigu o fotel parlamentarzysty, a drugą sprawą jest to, jak zachowają się wyborcy" - podkreślił.

Jako szczególny przypadek wymienił sytuację, w której w drugiej turze w danym okręgu wyborczym rywalizowaliby tylko kandydat RN i polityk skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej (LFI). Z sondażu ośrodka Ifop dla telewizji LCI wynika, że w takiej sytuacji "wyborcy, przede wszystkim centrowi, byliby mocno podzieleni i nie wiedzieliby, na kogo głosować. Połowa z nich zagłosowałaby na tego kandydata skrajnej lewicy, a druga połowa na kandydata Marine Le Pen" - powiedział Zerka.

Gotowość wyborców lewicy i centrum do współpracy

Ogółem jednak - dodał - z sondażu wynika, że wyborcy lewicy są gotowi głosować na kandydata centrum i odwrotnie, "po to, żeby uniemożliwić zwycięstwo kandydatom partii Marine Le Pen i tym samym uchronić kraj przed większością absolutną RN w parlamencie". Zdaniem eksperta jest to "krzepiąca informacja".

Rysującą się perspektywę, że RN nie uzyska większości bezwzględnej, ekspert ECFR nazwał "najbardziej pozytywnym z tych i tak negatywnych scenariuszy" analizowanych po pierwszej turze wyborów 30 czerwca.

Kto przejmie władzę we Francji?

Gdy bowiem RN nie uzyska takiej większości, to nie uzyska jej też prawdopodobnie żadna inna partia. "To będzie oznaczało bardzo podzielony parlament, trudność w wyłonieniu stabilnego rządu" - podkreślił Zerka.

"Być może to premiuje rozwiązanie (w postaci) rządu technicznego - choćby na rok, a później (nastąpią) kolejne przedterminowe wybory za rok" - podsumował ekspert ECFR.

Europejska Rada Spraw Zagranicznych to think tank o ogólnoeuropejskim zasięgu, wśród jego założycieli są byli premierzy, dyplomaci i naukowcy. ECFR ma biura w: Berlinie, Londynie, Madrycie, Paryżu, Rzymie, Sofii, Warszawie i Waszyngtonie.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP)