Szanse partii Marine Le Pen na rządy we Francji

"Wyniki potwierdzają na pewno, że partia Marine Le Pen ma duże szanse na to, żeby objąć rządy we Francji. Nawet jeśli nie uzyskają sami większości miejsc w parlamencie, to będą próbowali zbudować tę większość z Republikanami” – powiedział Zerka. Chodzi zarówno o tę część prawicowych Republikanów (LR) pod wodzą Erica Ciottiego, która już zawarła sojusz z RN, jak i tę frakcję, która tego nie zrobiła. Jako sygnał, że i ta druga frakcja ewentualnie mogłaby być zainteresowana sojuszem z Le Pen, ekspert interpretuje fakt, że nie wydała ona instrukcji, jak głosować w drugiej turze.

„Partia Marine Le Pen zwyciężyła, bo zdobyła póki co najwięcej głosów i prawdopodobnie dostanie najwięcej posłów w przyszłym parlamencie, ale jej pełnym zwycięstwem będzie oczywiście możliwość utworzenia rządu. To jest kluczowy +news+ dzisiejszego dnia – coś takiego rzeczywiście jest możliwe i należy się na to przygotować. Drugi +news+ jest taki, że frekwencja była historyczna, najwyższa w ciągu prawie czterech dekad” – powiedział ekspert.

Wpływ wysokiej frekwencji na wyniki wyborów we Francji

Jak tłumaczył, wysoka frekwencja oznacza, iż do drugiej tury znacznie częściej niż kiedykolwiek przejdzie teraz nie dwoje, tylko troje kandydatów. „Ocenia się, że w 285, a być może nawet w 315 okręgach (na 577) dojdzie do takiego potrójnego wyścigu w drugiej turze” – powiedział Zerka. A skoro – jak wskazał – będzie trzech kandydatów w drugiej turze, to „kluczowe jest teraz, czy niektórzy kandydaci wycofają się” – po to, by oddać pole temu ze swych rywali, kto ma większe szanse na pokonanie skrajnej prawicy.

„W związku z tym dzisiejszego wieczora Francuzi patrzą na dwie rzeczy. Po pierwsze, na cząstkowe wyniki z każdego z 577 okręgów – ale to jest bardzo trudne do oglądania (…). Łatwiejsze do obserwowania jest to, jaką instrukcję dają szefowie poszczególnych partii, gdy chodzi o zachowanie wyborców i zachowanie się ich kandydatów w wyborach” – powiedział Zerka.

Strategie partii politycznych

„Bardzo ciekawe jest to, że jeden z liderów lewicy, reprezentujący skrajną lewicę – Jean-Luc Melenchon, powiedział wyraźnie, że jego partia (Francja Nieujarzmiona-PAP) wycofa kandydatów w tych okręgach, gdzie na czele wyścigu stoi kandydat partii Marine Le Pen, a kandydat jego partii, należącej do wspólnego lewicowego Nowego Frontu Ludowego jest dopiero trzeci. To jest bardzo ważna deklaracja, pokazująca, że dla niego kluczowym ryzykiem jest Marine Le Pen i kluczowym zadaniem jest zatrzymanie jej” – wskazał analityk.

Jak podkreślił „ani Republikanie nie dali tego rodzaju instrukcji swoim kandydatom i swoim wyborcom”, ani nie uczynił tego obóz polityczny prezydenta Emmanuela Macrona.

Stanowisko obozu Emmanuela Macrona

„To, co dotychczas słyszeliśmy od polityków związanych z Macronem, od Francoisa Bayrou albo od byłego premiera Eduarda Philippe’a to to, że oni będą wycofywać się tylko tam, gdzie ten alternatywny wobec partii Marine Le Pen kandydat jest zgodny z ich wartościami przywiązania do demokracji i Republiki. W zawoalowany sposób można to przetłumaczyć na to, że oni nie wycofają swojego kandydata tam, gdzie do drugiej tury, oprócz kandydata obozu prezydenckiego, przeszedł również polityk skrajnej lewicy i polityk partii Marine Le Pen” – powiedział Zerka.

„W takiej sytuacji, jeśli Macron i jego otoczenie stawiają znak równości – bo tak to należy rozumieć - pomiędzy skrajną lewicą i skrajną prawicą, to można sobie wyobrazić, że to utoruje drogę do władzy Marine Le Pen, bo te głosy lewicowo-centrowe rozbiją się w drugiej turze, pozwalając kandydatom RN z łatwością wygrać w wielu miejscach ten wyścig” – podsumował ekspert paryskiego think tanku.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP)