Kraje objęte postępowaniem KE

Poza Polską na liście znalazły się również: Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Grecja, Chorwacja, Cypr, Malta, Austria, Portugalia, Słowenia i Słowacja.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem ws. zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, państwa członkowskie miały czas do 30 czerwca 2024 r., by przedłożyć aktualne plany klimatyczne. Dotąd zrobiło to 14 rządów. Mimo nacisków ze strony Komisji, pozostałe 13 krajów nadal nie przedłożyło dokumentów. Dlatego KE zdecydowała, że nie wywiązały się ze swoich obowiązków i wezwała je do pilnego usunięcia uchybienia i przedstawienia planów.

Państwa mają teraz dwa miesiące na odpowiedź. Jeśli nie będzie ona zadowalająca, komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii, określającej termin, w jakim kraj musi zapewnić zgodność z prawem unijnym. Jeżeli państwo członkowskie nie zastosuje się do opinii, KE może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wymogi przedstawienia krajowych planów klimatycznych

Przepisy o zarządzaniu unią energetyczną zobowiązują państwa UE do przedstawienia KE aktualnych krajowych planów klimatycznych. Określają one konkretne działania, jakie dany kraj zamierza podjąć, by osiągnąć cele UE w dziedzinie klimatu. Te cele to redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i zwiększenie efektywności energetycznej.

Dzięki planom Komisja Europejska może ocenić, na jakim etapie znajdują się państwa członkowskie w realizacji unijnych celów klimatycznych i energetycznych do 2030 r.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana (PAP)