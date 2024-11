Śledztwo ws. Temu

Śledztwo w sprawie Temu przeprowadziła Sieć Współpracy ds. Ochrony Konsumentów (CPC), zrzeszająca organy ochrony konsumentów z UE, Norwegii i Islandii, tu pod przywództwem Belgii, Niemiec i Irlandii i przy koordynacji KE.

Dochodzenie ujawniło praktyki Temu łamiące unijne prawa konsumentów. Wśród zidentyfikowanych nieprawidłowości wymieniono zwłaszcza: fałszywe rabaty sprawiające wrażenie, że dany produkt jest znacznie tańszy, choć w rzeczywistości był w regularnej cenie, a także nakłanianie konsumentów do zakupów m.in. przez przekonywanie ich, że zapasy towaru są ograniczone. Do innych praktyk należała tzw. wymuszona grywalizacja. Użytkownicy zmuszeni byli zagrać w grę typu „koło fortuny”, żeby otrzymać dostęp do platformy, ale nie zostali poinformowani o warunkach zabawy. Śledztwo wykazało też, że na platformie zdarzają się nieprawdziwe opinie na temat oferowanych na platformie produktów.

Kontrolerzy wytknęli też Temu wyświetlanie niekompletnych i nieprawidłowych informacji m.in. o prawach konsumentów do zwrotu towarów, oraz ukrywanie swoich danych kontaktowych, przez co klienci nie mogą łatwo skontaktować się w platformą np. w przypadku pytań lub skarg.

KE daje platformie Temu miesiąc

Komisja Europejska poinformowała w piątek, że powiadomiła Temu o wykrytych nieprawidłowościach. Platforma ma teraz miesiąc na udzielenie odpowiedzi i zaproponowanie sposobu usunięcia nieprawidłowości.

W zależności od odpowiedzi Temu sieć CPC może rozpocząć dialog z firmą. Jeśli natomiast Temu nie zareaguje na zgłoszenie, władze krajów członkowskich będą mogły podjąć odpowiednie kroki, w tym ukarać platformę grzywną.

W ubiegłym tygodniu Komisja wszczęła formalne postępowanie przeciwko Temu, które ma pomóc w ustaleniu, czy działania podejmowane przez platformę nie naruszyły unijnej ustawy o usługach cyfrowych (DSA), m.in. w zakresie sprzedaży nielegalnych produktów, stosowania przez serwis potencjalnie uzależniających użytkowników usług i nieprawidłowych algorytmów.

(PAP)