Ukraina odmawia tranzytu rosyjskiego gazu

Reklama

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w czwartek, że nie zgodzi się na tranzyt rosyjskiego gazu; umowa w tej sprawie wygasa z końcem roku. Jak dodał, Kijów może rozważyć tranzyt, jeśli Rosja otrzyma pieniądze dopiero po zakończeniu wojny.

Węgry zabezpieczają dostawy gazu przez Bułgarię i Rumunię

Orban poinformował w sobotę, że nawet w przypadku odcięcia dostaw przez Ukrainę, Węgry będą sprowadzać rosyjski gaz z pomocą Bułgarii i Rumunii.

Wyjaśnił, że rząd bułgarski dał gwarancję dostaw surowca na Węgry, gdy w zeszłym roku Sofia planowała wprowadzić dodatkowe opłaty za tranzyt przez swoje terytorium. Budapeszt zagroził wówczas blokowaniem wejścia Bułgarii do strefy Schengen.

Bułgaria jako kluczowy partner energetyczny Węgier

„Bułgaria jest kluczowym krajem dla Węgier, zwłaszcza od początku wojny na Ukrainie, gdyż zapewnia jedyny pewny sposób dostaw niezbędnych surowców energetycznych na Węgry” – powiedział w piątek Orban podczas oficjalnej wizyty w Sofii.

Włączenie Bułgarii i Rumunii do Strefy Schengen

W grudniu Rada UE zadecydowała o pełnym włączeniu Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen od początku przyszłego roku. W sobotę Orban przedstawił to jako sukces węgierskiej prezydencji, ogłaszając, że liczba przejść granicznych z Rumunią wzrośnie z 12 do 22.

Węgry utrzymują wysoki poziom importu rosyjskiego gazu

Węgry to jedyny członek UE, który po wybuchu wojny w Ukrainie nie ograniczył importu gazu z Rosji – obecnie stanowi on ponad 80 proc. sprowadzanego tam surowca.

Długoterminowe umowy węgiersko-gazpromowe na import gazu

We wrześniu 2021 roku rząd Orbana podpisał z Gazpromem 15-letni kontrakt na dostawy 4,5 mld metrów sześciennych gazu rocznie. W październiku szef MSZ Węgier Peter Szijjarto przekazał, że jego kraj sprowadzi w 2024 roku aż 6,7 mld metrów sześciennych rosyjskiego gazu, informując jednocześnie o podpisaniu memorandum umożliwiającego zwiększenie importu surowca.

Marcin Furdyna (PAP)