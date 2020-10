Statystyki departamentu nowojorskiej policji (NYPD) wykazują, że do niedzieli postrzelono w tym roku 1430 osób. Stanowi to wzrost o 99 procent w porównaniu z podobnym okresem roku ubiegłego.

Jeszcze więcej ofiar było we wrześniu. Postrzelono 183 osoby w porównaniu do 84 w tym samym miesiącu 2019 roku. Jest to wzrost o 118 procent. Jak podaje portal lokalnej telewizji NY1 jedna czwarta strzelanin miała miejsce w centralnej części Brooklynu.

Michel LiPetri, który jest szefem NYPD ds. strategii kontroli przestępczości stwierdził, że najczęściej dochodzi do strzelanin w rejonach Brownsville, East New York, Crown Heights, Bedford-Stuyvesant oraz East Flatbush. „Każdy z tych pięciu obszarów graniczy ze sobą i obserwujemy zwiększenie liczby przestępstw, głównie inicjowanych przez gangi lub bandy” - powiedział LiPetri dodając, że gwałtowny wzrost wystąpił także w niektórych częściach Bronxu.

Według NY1 niezależnie od strategii walki z przestępczością, funkcjonariusze policji mają nadzieję, że w nadchodzących miesiącach miasto odnotuje drastyczny spadek liczby zabójstw i strzelanin, ponieważ skończyły się letnie miesiące.

Od czerwca do sierpnia notowano do ponad 200 strzelanin miesięcznie. We wrześniu było ich 152. „Czuję, że podążamy we właściwym kierunku. Czuję, że nasi partnerzy w biurach prokuratorów okręgowych naprawdę dobrze z nami współpracują” - ocenił LiPetri. Wyjaśnił, że więcej osób złapanych z bronią nie jest natychmiast zwalnianych, jak to miało miejsce wcześniej, zaraz po reformie systemu kaucji. Wielu oskarżonych wychodziło wówczas z aresztu bez konieczności jej uiszczenia.

Od początku roku w Nowym Jorku zamordowano 344 osoby. Jest to o 98 więcej (40 proc.) niż w zeszłym roku w tym samym czasie. We wrześniu doszło do 51 zabójstw w porównaniu do 29 w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Oznacza to wzrost o 75 procent.

W całym 2019 roku zamordowano 319 osób. Rok wcześniej 289, najmniej w ostatnich latach. Niezależnie od wzrostu przypadków strzelanin i morderstw, NYPD zapewnia, że w drugiej połowie lata zarekwirowała rekordową liczbę broni. Jak twierdzi, we wrześniu przechwyciła więcej niż w tym samym miesiącu we wszystkich poprzednich latach.

Zgodnie z statystykami liczba aresztowań za przestępstwa z użyciem broni prawie się podwoiła. Od 307 we wrześniu 2019 roku do 607 w poprzednim miesiącu. Jest to skok o 98 proc. Od początku roku doszło do 2 801 aresztowań, co stanowi 7-procentowy wzrost w porównaniu z tym samym okresem roku minionego.

NY1 przypomina, że przez całe lata NYPD szczyciła się posiadaniem ponad 36 000 policjantów. Po raz pierwszy od 25 lat obecnie może jednak nastąpić spadek zatrudnienia do 34 000. Wynika to z cięć budżetowych, będących rezultatem okrojonych dochodów miasta podczas pandemii, a także dążeń do ograniczenia budżetu policji po protestach przeciwko zabiciu przez funkcjonariusza w Minneapolis Afroamerykanina George'a Floyda.

Zdaniem LiPetri NYPD dostosuje się do nowej sytuacji. Będzie wciąż zwalczał przestępczość i przechwytywał nielegalną broń.