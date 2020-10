"Modele mówią nam, że jeśli na jesień i zimę nie zrobimy tego, co potrzeba, to możemy dojść do 300-400 tys. zgonów na Covid-19" - ocenił Fauci na wirtualnym spotkaniu zorganizowanym przez American University z Waszyngtonu.

W środę rano w Stanach Zjednoczonych bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosił 210 918 - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. W USA wykryto dotąd ponad 7,5 mln zakażeń SARS-CoV-2. To najwyższe wskaźniki spośród wszystkich krajów świata.

W rozmowie zorganizowanej przez American University Fauci powiedział także, że szczepionka na koronawirusa prawdopodobnie nie będzie dostępna dla większości Amerykanów aż do lata lub jesieni przyszłego roku.