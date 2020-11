Szukaliście państwo kontaktów z zapleczem Joego Bidena?

Pamiętajmy, że politycy amerykańscy są niezwykle wyczuleni na kontakty z przedstawicielami obcych państw w toku kampanii, zwłaszcza po doświadczeniach sprzed czterech lat. Wówczas sugerowano, że utrzymywali je niektórzy sztabowcy jednego czy drugiej kandydatki. Amerykańska polityka od tamtego czasu jest niezwykle wyczulona na tzw. zagraniczne interwencje w proces wyborczy. Z tej racji na poziomie oficjalnym zawiesiliśmy nasze kontakty ze środowiskami politycznymi obu kandydatów, chociaż nie jest prawdą, że takich kontaktów nie mamy. Po prostu zachowaliśmy się profesjonalnie. Oczywiście z administracją Donalda Trumpa jako urzędującego prezydenta kontakty cały czas utrzymujemy, ale to inna sprawa. Sam rozmawiałem w zeszłym tygodniu z szefem Narodowej Rady Bezpieczeństwa Robertem O’Brienem w ramach naszych regularnych rozmów. Natomiast z kandydatem Trumpem i kandydatem Bidenem oraz ich sztabami kontaktów nie utrzymywaliśmy. Chcę też podkreślić, że nasza placówka w Waszyngtonie i dyplomacja tu na miejscu dobrze znają otoczenie Joego Bidena, szczególnie jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Mamy też liczne kontakty z zapleczem intelektualnym, amerykańskimi think tankami. We wrześniu organizowaliśmy seminarium na temat polityki zagranicznej i różnic pomiędzy oboma kandydatami. W rozmowie wzięli udział także specjaliści z zaplecza Joego Bidena. Mamy dobre rozpoznanie, jeśli chodzi o plany polityczne oraz personalne obu kandydatów.

Jak dużym wyzwaniem byłoby zwycięstwo Bidena dla Polski?

Zachęcam do lektury tego, co ludzie, którzy do dzisiaj nazywają się ekspertami, mówili o relacjach polsko-amerykańskich cztery lata temu. To były opinie szokująco nietrafione. Była mowa o tym, że Trump na pewno sprzeda Polskę Putinowi. Że Pałac Prezydencki nie wie, jak prowadzić politykę zagraniczną, a rząd PiS się nie zna. Ewentualnie mieli nas ratować Niemcy i to przez Berlin mieliśmy szukać oparcia w Waszyngtonie. Dziś brzmi to kompromitująco dla autorów tych opinii.

Krzysztof Szczerski szef gabinetu Prezydenta

Rozmawiała Magdalena Cedro