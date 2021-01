Airbnb zapowiedziało, że dokona „przeglądu wszystkich rezerwacji” w rejonie Waszyngtonu, a każda osoba związana z grupą szerzącą nienawiść zostanie objęta zakazem korzystania z serwisu Airbnb, a jej rezerwacja zostanie anulowana. Firma powiedziała również, że podejmuje działania przeciwko osobom zaangażowanym w działalność przestępczą podczas zamieszek na Kapitolu – podaje redakcja CNN.

Kroki podjęte przez Airbnb nie wystarczą, by uniemożliwić osobie o agresywnych zamiarach korzystania z dostępnych na platformie miejsc. Wciąż nie są znane nazwiska wszystkich osób zaangażowanych w zamieszki na Kapitolu, co utrudnia wydanie kompleksowego zakazu. Serwis oznajmił, że korzysta z rejestru aresztowań z 6 stycznia wydziału policji w stolicy. Bierze pod uwagę również doniesienia o aresztowaniach i zarzutach z komunikatów prasowych amerykańskiej prokuratury.Już wcześniej Airbnb usuwał niektórych użytkowników związanych z grupami szerzącymi nienawiść – np. po zamieszkach w Charlottesville w Wirginii.

Burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser zachęciła Amerykanów do trzymania się z dala od centrum miasta i do oglądania inauguracji online. Thomas Penny, prezes Donohoe Hospitality Services, które prowadzi 12 hoteli w regionie Dystryktu Kolumbii, przyznał, że osoby zaangażowane w wydarzenia na Kapitolu zatrzymały się w niektórych z hoteli tej firmy. Powiedział jednak, że firma nie wie, kto dokładnie dopuścił się przemocy.

Hotele Donohoe Hospitality Services w pobliżu Kapitolu zostaną wyposażone w dodatkowe środki bezpieczeństwa do czasu inauguracji, ale pozostaną czynne jak zwykle. „Wymagamy, by ludzie szanowali nasz zespół i postępowali zgodnie z wytycznymi naszych hoteli. Tak długo, jak to robią – szanują naszych ludzi i postępują zgodnie z naszymi wytycznymi – witamy wszystkich” – dodał Penny. Powiedział też, że jego hotele uatrakcyjniają ceny, by przyciągnąć członków Gwardii Narodowej. Na czas inauguracji w Waszyngtonie pojawią się tysiące żołnierzy Gwardii Narodowej.